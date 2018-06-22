涉內線交易 百徽前董座何一勤百萬交保

北檢依涉犯證券交易法內線交易罪嫌，諭令百徽公司前董事長何一勤、董事羅偉昌各100萬元、80萬元交保，均限制出境出海，另名吳姓被告50萬元交保。（資料照）

2018-06-22 10:25

〔記者謝君臨／台北報導〕上櫃電子零組件業百徽公司（6259）前董事長何一勤等6人，被檢舉涉嫌於2014年底提前得知利空的重大訊息，提前出脫持股避損逾600萬元；台北地檢署昨指揮調查局6路搜索，以嫌疑人身份約談何一勤、董事羅偉昌等6人，訊後依涉犯證券交易法內線交易罪嫌，諭令何、羅各100萬元、80萬元交保，均限制出境出海，另名吳姓被告50萬元交保。

百徽主要經營業務包括電信器材批發、電子材料批發、電子資訊供應服務，於2003年上櫃。百徽昨發布重大訊息表示，公司的營運財務一切正常，不受影響，將全力配合調查。

檢調調查，2014年12月1日，百徽發布重大訊息，指為了擴大營運規模、充實公司營運資金、改善財務結構以降低公司的財務經營，將發行私募普通股，每股定價為25.7元，但到了同月15日，百徽又再次發布私募特定人未於法定期間內繳款的利空重大訊息，時任董事長的何一勤等人，疑提早知情事先賣股避損。

檢調接獲檢舉，指百徽前董事長何一勤、董事羅偉昌，以及中低階員工等6人，涉嫌因職務關係提早知道公司利空的重大訊息，趁15日公告前賣出百徽股票規避損失逾600萬元，違反證券交易法內線交易罪嫌，不過6人是得知消息後各自賣股，彼此並無共謀跡象。

為釐清案情，北檢昨指揮調查局台北市調查處，搜索百徽及涉案人住所等6處，傳喚何、羅等6名涉嫌人及2名證人進行偵訊，全案持續偵辦中。