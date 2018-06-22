男幫女友喬事 卻遭控硬上別人女友

2018-06-22 09:36

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣葉姓男子因女友告訴他，友人小花（化名）向男友說女友的壞話，遂找小花與小花的林姓男友到賓館商談釐清，但僅小花到場，林沒前往，不料，事後葉男卻遭小花指控，在賓館硬上，以手指插入小花生殖器，還用生殖器摩擦小花下體，遭檢察官以妨害性自主罪起訴；全案法院審結，認小花說詞反覆，不足據採，判葉男無罪，全案可上訴。

判決書指出，有槍砲前科的38歲葉姓男子，去年6月，因女友告知，小花向林姓男友說她的壞話，女友欲打電話向小花解釋遭拒，葉男遂約小花與林男到宜蘭市賓館喬事，希望將誤會釐清，但林男不願到場，4人又到超商談判，期間均未發生異狀。

不料，事後小花卻控訴，葉男載她去賓館時，對她上下其手，小花甚至鬧自殺，林男遂帶著女友到警察局報案提告。

全案檢察官偵結，依法起訴；審理時葉男辯稱，因被害人與男友吵架後牽連至她女友，乃約4人同至賓館說清楚，其載被害人至賓館後，因被害人男友不願到場，旋另載被害人至女中路靠近員山全家便利超商前見面洽談，賓館服務人員可證被害人進出均無異狀，且被害人迄無法敘述其下體特徵，足以證明他未性侵。

小花則證稱，被告當天以機車載她至賓館，被告跟櫃檯說休息3小時，可是房間時間快到了，我男友跟他女友都還沒有到，這中間我有問被告，不用去載女友嗎，被告一直說等一下。

小花說，她當日穿著牛仔褲及Ｔ恤、外套，在房內，被告一進房就說很熱，並把衣褲脫掉只剩下一條四角褲，然後開始對她按摩，上下其手，還用手指指姦她，甚至用生殖器摩擦她的下體，因為她力氣抵不過葉男，所以無法反抗，當天又超商談判，她並未提及此事。

法官認為，被害人遭性侵，但根據監視器畫面，進出飯店時小花均無異狀，還自願被葉男載到超商，有違常情，加上林姓男友轉述小花向他訴說的性侵經過，並未提及指姦等情事，小花說詞反覆、矛盾，無從遽採，判葉男無罪。