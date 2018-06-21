芳苑火燒車4死！臨時起意揪夜遊 南北臉友坐上「死亡快車」

車子撞上福海宮牌樓右門柱，奪走車上2男2女4條年輕生命。（記者顏宏駿翻攝）

2018-06-21 22:44

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑火燒車造成4死的意外，4人都來自不同的縣市，只因駕駛「無聊」，臨時起意，臉書上揪團夜遊，女友先附議，接著其他2名臉友分從嘉義、桃園前來赴會，沒想到這是一趟是有去無回的「死亡快車」！

死亡的4人分別是駕駛詹男（22歲，彰化溪州人），其女友潘女（26歲，台中市人），還有家住桃園、販賣流行服飾的余女（22歲），以及家住嘉義縣、經常宅在家裡的林男（20歲）。

4人要夜遊，家人全不知曉，直到接到電話來彰化，只見冰冷的遺體和燒黑的焦屍。

臉書揪團夜遊的是詹男，開的是爸爸的車子，20日晚間8點，他在臉書發文「好無聊，今晚誰要跟我夜遊」，潘姓女友立即答「我要」，余女（22歲）和林男也分從桃園、嘉義赴會。21日凌晨2點22分，車子開到芳苑鄉台17線、芳漢路口，不偏不倚，毫無煞車，撞上福海宮牌樓右門柱，一場臨時起意的夜遊，瞬間奪走4名青春男女的性命。

從桃園趕來赴約的余女，面貌皎好，臉書大頭貼寫著「我是仙女，仙女不需要愛情」，還留言「最卑賤的不過是感情，最涼的不過是人心」，感覺是個受盡人生滄桑的小女生。

至於從嘉義趕來赴約的林男年紀最小，他爸爸和姑姑前來認屍時，見兒子被燒成一具焦屍，都無法相信，昨天還活蹦亂跳的大男孩怎會變成這樣？姑姑說，林男的媽媽去年才剛去世，弟弟一直宅在家裡，是典型的「宅男」，人很乖，話不多，怎麼會前來彰化跟人夜遊，她們實在搞不懂。

至於駕駛詹男的父親，是中華電信的線纜外包商，遇到孩子驟然離世，顯得非常鎮定，他說，原本兒子跟他學裝線纜，後來搬出去住，連搬去哪裡都不讓家裡知道，已經好久沒跟家裡聯絡了，家裡經常接到他的超速罰單，6月6日又接到1張，他打手機叼唸他，「車子不要開太快」，還問他，「端午節要不要回來吃肉粽」，兒子說，「工作忙，沒空」，就掛電話了。他萬萬沒想到，這竟然是他跟兒子的最後一通電話。