6/21 今彩539頭獎1注獨得！威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-06-21 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月21日）開獎的第107000050期威力彩及第107000052期雙贏彩頭獎摃龜；第107000148期今彩539頭獎開出1注，獨得800萬元，由高雄市前鎮區瑞和街164號1樓的「金鳥巢商行」開出。

第107000050期威力彩中獎號碼為：「14、19、24、31、34、36，第二區：02」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共25注中獎，每注可得2萬元；伍獎共109注中獎，每注可得4000元；陸獎共874注中獎，每注可得800元；柒獎共1576注中獎，每注可得400元；捌獎共8413注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬1963注中獎，每注可得100元；普獎共1萬9749注中獎，每注可得100元。

第107000052期雙贏彩中獎號碼為「03、04、06、08、09、14、16、18、19、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共54注中獎，每注可得10萬元；參獎共1154注中獎，每注可得500元；肆獎共1萬2168注獲得，每注可獲得100元。

第107000148期今彩539中獎號碼為「10、13、24、26、37」，頭獎1注中獎，獨得800萬元；貳獎共174注中獎，每注可得2萬元；參獎共5872注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8297注獲得，每注可獲得50元。

第107000148期39樂合彩中獎號碼為「10、13、24、26、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共186注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6012注中獎，每注可得1125元。

第107000050期38樂合彩中獎號碼為「14、19、24、31、34、36」，五合1注中獎，獨得115萬元；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合112注中獎，每注可得5750元；二合共2275注中獎，每注可得750元。

第107000148期3星彩中獎號碼為「814」，正彩共51注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000148期4星彩中獎號碼為「2152」，正彩共9注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」