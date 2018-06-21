百公斤壯漢拿帥模照騙少女 交保竟威脅被害人GG了

百公斤壯漢佯裝帥男模騙少女說出年少輕狂的往事後，再予以恫嚇。（記者蔡宗勳翻攝）

2018-06-21 20:11

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕體重破百公斤雲林縣賴姓男子，從網路擷取身材高挑帥氣年輕男模照片，再以假照片、假身分認識女網友，有些涉世未深少女將與男友交往曾拍下親熱照的事與賴某分享後，竟被要脅每月付款5000至1萬元封口費，賴某日前被嘉義縣警方逮捕送辦，但交保後持續威脅被害人，昨天再遭警方逮捕，這次經檢察官聲押、法官裁定收押。

嘉義縣水上警分局上個月破獲28歲賴姓嫌犯恐嚇取財案，賴某涉嫌用假照片、假身分認識女網友，透過網路聊天得知對方曾與男友曾拍下不雅裸照後，就另開帳號聯絡，佯稱是被害人前男友握有裸照，要脅每月封口費。

賴某交保後，警方一面清查是否有其他被害人，同時也加強對賴嫌的監控，結果發現賴嫌再次假冒他人身分威脅被害人不得報案，甚至恫嚇要找人到被害人家中拜訪，致被害人惶惶不可終日。

有位被害少女表示，與前男友熱戀時，禁不起男友的甜言蜜語，同意拍下兩人裸體、親密照片留念，在與賴某網路閒聊時，不經意「說出」這段往事，没想到竟成為賴男威脅詐財理由，雖然警方已經破案，但迄今仍滿懷恐懼。

水上警分局偵查隊指賴某至少涉嫌恐嚇5名被害女子，提醒熱戀男女不要輕易拍攝個人不雅裸照、影片，因為「青春不留白，就可能留下惡夢」。