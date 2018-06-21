台中「補習班大樓」驚傳墜樓 18歲女重考生身亡

林女自圖中水利大樓11樓墜樓身亡。（記者許國楨翻攝）

2018-06-21 18:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一中商圈今天驚傳墜樓事件，年僅18歲的林姓女重考生自11樓K書中心墜樓卡在6樓露台，經送醫搶救仍因傷重不治，警方現場找到一封遺書，女生疑因感情問題想不開尋短，林母接獲通知趕抵見愛女一條年輕的生命就此香消玉殞，當場痛哭失聲。

這起墜樓事件發生在今天下午3時許，地點在一中商圈內補習班林立的水利大樓，當時正在10樓補習班上課的學生，突見窗外有疑似人形物品自樓上快速墜落告知老師察看，這才驚見竟是一名女生摔落到6樓突出的露台倒臥血泊中，台中市消防局獲報派遣16名人力、3輛救護車趕往搶救時，女生已無呼吸心跳等生命跡象。

經緊急送往中國醫藥大學附設醫院搶救，最後仍因傷重宣告不治；警方查出死者是年僅18歲的林姓重考女生，當時她是在11樓的K書中心讀書，從留下的遺書內容來看，疑因感情問題想不開才從11樓往下跳摔落卡在6樓突出露台。

林母獲報趕往指認當場痛哭失聲表示，女兒原本就讀高中因志趣不合才重考，沒想到竟選擇此種方式結束年輕生命，實在令人無法接受；警方表示，將報請檢方會同法醫相驗，釐清確切死因。

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