修復分屍台大女 王昊姑姑稱感應到華山被害人

王薇君在臉書上PO出「#生命自會找出路#亡者自會找協助」，敘述她與志工修復遭分屍的台大女碩士黃亦敏遺體時突感不適，後來才知道，當時似乎感覺到華山分屍案的高女也求助於她。（記者吳仁捷翻攝）

2018-06-21 17:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕台灣不到半個月發生3起分屍凶殺案，中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君與遺體修復團隊趕在台大女碩士黃亦敏告別式前，替她修復遺體，但18日修復剛進行，王薇君突感身體不適，後來得知台北華山也傳出分屍案，直到接到高女妹妹電話，不適感全消失，似乎感應到高女求助她；王薇君在臉書上PO出「#生命自會找出路#亡者自會找協助」，表達對高女遇害的不捨，與期待替她修復遺體。

王薇君今天在臉書上PO出「妳都來『找我了』我怎麼可能不幫忙呢？好心疼不捨無辜無助恐懼的祢……團隊近期協助完整了二件個案，當然也很願意義務幫妳『完整』……可是……因為……唉（省略曲折過程）後續能否幫妳看緣份了……」

王薇君說，18日下午與76行者遺體美容團隊正在修復黃亦敏遺體，當時看見她遺體時滿滿不捨，顧念她害羞，一直安慰、跟她溝通好，沒想到她突然覺得超暈，身體hold不住，王薇君說，以往不管多累都不會躺下，但她當時的確很不舒服的才躺下、想吐，當時修復志工劉君玲在旁看到，連聲安慰她「姑姑妳嘴唇好白，會不會亦敏要跟我們講什麼？」，她就猜想「可能有人需要幫助」。

話講完不到5分鐘，王薇君接到記者來電告知北市華山發生分屍案，當時嘔吐感消失，她給了記者電話，告知家屬若需要協助可找她，當時她直覺是遭分屍的高女來找她幫忙，不久她接到高女妹妹電話，陪她到警局、相驗室，因高女父親說另有友人可處理，王薇君只好無奈離去；事後在臉書上PO出這些感言，強調後續能否幫妳（高女）只好看緣份了。