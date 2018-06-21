暑假保護青少年 松山分局宣導「青春三『不』曲」

松山分局辦理犯罪預防宣導。（記者鄭景議翻攝）

2018-06-21 17:42

〔記者鄭景議／台北報導〕時逢畢業季且暑假即將來臨，許多學生都會把握難得假期，以打工、相約出遊等方式度過長假，但過往曾發生青少年於暑假期間，被不肖分子利用，或涉足不良場所及群聚偏差行為等。松山警分局為保障青少年健全成長，在大佳河濱公園的水岸台北2018端午嘉年華活動中，推廣「暑期保護青少年--青春專案」，宣導犯罪預防，要讓轄內學子們能安度愉快假期。

活動現場計設置宣導區及遊戲區，宣導區擺放各式宣導文宣，並有專人向民眾宣導預防犯罪觀念，提升民眾自我防衛能力；遊戲區則設計「青春三『不』曲」遊戲，通關前大喊通關密語「不涉及不當場所」、「不從事非法打工」、「不加入幫派」，過關者即贈送犯罪預防宣導品，讓參與民眾滿載而歸。

松山分局表示，每年暑期警方無不卯足全力辦理宣導，以求保護青少年安全，但還是特別強調暑期保護青少年最重要的成敗，還是落在每位家長身上，提醒家長於暑假期間，多注意家中青少年的生活作息，若要外出打工，也要注意職場環境及工作性質，請協助青少年多聽、多看、多問，避免落入打工陷阱，方能讓他們遠離不法侵害，當個快樂的打工族。