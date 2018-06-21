分屍案因「深水炸彈」被當成共犯 他喊冤還原實況

2018-06-21 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕華山大草原發生駭人分屍案，震驚全台，混合烈酒與啤酒的「深水炸彈」被認為是被害人高女醉倒的主因，當天在場的鄭姓男子喊冤，他聲稱當晚只是臨時起意拜訪陳嫌，並帶了中國白酒前往，卻被說成是「設局灌高粱酒陷害」，讓他大感無奈。

據《蘋果》報導，45歲的鄭男從事國樂器維修工作，經常中國、台灣兩邊跑，他和陳嫌因台灣刀藝協會活動認識，他稱呼陳嫌「草山兄」，在他的印象中，陳嫌溫和謙虛、低調不多話，很難把他跟殺人犯聯想在一起。

鄭男5月31日回國，臨時去探陳嫌的班，沒有打電話聯絡，當晚10點左右就到了木屋，屋內有陳嫌、高女、1名年輕男子，10點半左右，年輕男子離開，台北藝術大學的學生共2女1男進入木屋，本來沒有打算喝酒，後來陳嫌跟台藝大的男學生提議買酒，男學生到超商買了6罐330ml的BAR BEER啤酒，鄭男和陳嫌一人喝兩罐、男學生一罐、高女一罐。

鄭男說，當天高女幾乎都在床上打著筆電，偶爾聽到有興趣的話題才會加入，啤酒喝完後，他的背包剛好有8、9瓶從中國四川重慶帶回的白酒「江小白」，酒精濃度約45度、容量100ml，他拿出一瓶與陳嫌共飲，約11點多3名台藝大學生先行離開，他再度拿出一瓶白酒和陳嫌一人一半，這時高女好奇地靠過去詢問，「白酒怎麼樣？會很辣嗎？」他才倒了3~5CC的白酒到瓶蓋中讓高女試飲，高女也僅小嚐一口，鄭男約在凌晨12點多離開，並將剩餘的白酒留在木屋給陳嫌，離開時木屋中只剩陳嫌和高女，當時兩人意識清楚、沒有發生衝突。

本月16日下午5點，高女家屬打電話給鄭男，聽到當天情形，情緒激動回應，「哎呀！就是你的白酒把她灌醉了，啤酒加白酒她一定會醉」，被當成加害人，讓鄭男覺得相當委屈。鄭男表示，他待工作到一個段落後，會儘快返台配合警方調查。