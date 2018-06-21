生重病、父親過世... 網蟲盜韓星照騙女人錢

2018-06-21 16:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕其貌不揚的台中市張姓男子，盜用韓國美男子明星的照片，在網路上與張姓女子談戀愛，再用自己重病、父親過世等理由，向張女詐得26萬餘元，他甚至一人飾演兩角，扮演「賴先生」出面向張女拿錢，騙得張女團團轉，遲至去年4月被張女識破報警逮捕，台中地院依詐欺罪判處8月徒刑，他趕緊賠償張女部分損失並上訴，台中高分院維持8月徒刑，但宣告緩刑4年，條件是要賠償張女全部損失，並向公庫支付10萬元。

判決書指出，張男從事電話行銷販售保健食品，在電話中認識張女，雙方透過LINE交往，張男盜用韓國男明星照片，謊稱自己是「王志旺」，騙取張女情感，亦即俗稱的「網路男蟲」或「愛情騙徒」。

從2016年8月至2017年4月，張男陸續向張女謊稱，自己被公司解僱、生活困頓、罹患重病、父親過世，經濟困難等，向張女借錢或要錢，張女匯款23次，被騙24萬餘元，更離譜的是，他還假冒是「王志旺」的朋友「賴先生」，出面5次向張女拿錢，共取得1萬5000餘元，去年4月6日傍晚第5次出面拿錢時，被張女報警逮捕，張女共計失金26萬餘元。

台中地院審理時，張男坦承犯行，法院認為他無前科又承認犯罪，依詐欺罪輕判徒刑8月，必須入獄服刑，他提起上訴，並賠償張女部分損失，雙方和解，台中高分院認為他有悔意，雖維持8月徒刑，但宣告緩刑4年，條件是他要賠償張女全部損失，再支付公庫10萬元，全案判決確定，不得再上訴。