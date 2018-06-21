2011年出廠BMW 523i 苗檢28日拍賣 底價66.5萬

2018-06-21 16:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署日前偵辦歐洲跨境電信詐騙犯罪集團案件，為追討犯罪集團不法所得，查扣集團主嫌38歲蔡姓男子所有2011年份BMW 523i轎車一輛，將於28日拍賣，底標價66萬5000元。

苗栗地檢署說，為落實法務部宣示加強偵查中查扣被告犯罪所得及完全剝奪犯罪資產政策，避免被告或第三人因犯罪而坐享犯罪所得，顯失公平正義，而無法預防犯罪，地檢署依據刑法沒收新制及偵查中變價機制，由檢察官積極查扣犯罪所得，並於得沒收之扣押物有喪失毀損、減低價值之虞或不便保管、保管需費過鉅之情形，依據刑事訴訟法第 141 條之規定，進行變價程序，保管其價金。

地檢署指出，即將拍賣的BMW 523i也是查扣車輛之一，2011年10月出廠、2497CC，未設有動產擔保抵押，產權清楚，經鑑價單位鑑定車況尚佳，起標價為66萬5000元。

地檢署說，預計28日上午10點在苗檢2樓法治教育中心舉行拍賣會，想參加民眾可攜帶身分證件，當天上午9點20分至拍賣會場登記；當天上午9點20分至9點50分，先行開放民眾至苗檢1樓大門前參觀預覽拍賣物。相關拍賣資訊及車輛實體圖檔，均已公告於苗栗地檢署全球資訊網供民眾預先查詢，歡迎踴躍參與競標。

苗栗地檢署檢察官指揮刑事局執行代號為Hammer Operation的鎚擊專案，今年1月與中歐斯洛維尼亞、克羅埃西亞2國合作，成功在斯國破獲1處電信詐騙機房，逮捕台嫌36人；克國破獲2處機房，逮捕台嫌61人，總計97人，其中91人已分4梯遣返回台，除1名孕婦，其餘都在押。

警方並循線掌握幕後在台主嫌蔡男涉案證據，同步執行拘提、搜索及扣押財產專案行動，將蔡男等5人拘提到案，查扣現金552萬多元、高級房車24輛鑰匙、不動產（房屋1幢、土地3筆），並扣押境內帳戶21個、境外帳戶2個，金額達5923萬餘元。