3個月前就曾警告治安差 華山里長嘆：市府本能阻止分屍案

華山當地里長感嘆，3個月前里民就因治安問題向北市都更處陳情，不料最後仍發生分屍慘案。（資料照）

2018-06-21 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕射箭教練陳伯謙本月初在華山大草原分屍女學員，震驚全台。當地梅花里長吳崑山說，這件事情本能避免，但因為市府一直不積極處理當地里民所反映的治安問題，才會間接導致慘案發生，稱死者「死得很冤枉」。

據《聯合報》報導，里長稱當地里民一直有在反映治安狀況，並希望不要搭設命案發生現場的小木屋，但市府都更處卻以「要等契約到期」才能處理，里民不斷陳情，並表示「不能等，等契約到期會害死人」，沒想到分屍案真的活生生發生在當初里民陳情阻止搭設未果的小木屋內。

里長陳痛表示：「沒小木屋，就不會有命案」，怒批都更處未能積極處理。台北市議員應曉薇指出，去年起梅花里就開始監督，並保護這塊園區不要受傷害，3月還告訴更新處，說再不改善會出狀況，但更新處3月22日至5月31日，8紙公文只有消極勸導。

都新處主祕謝明同指出，目前都發局已經成立專案小組，後續配合警方和檢方確定場地可做清理，就會把地上物全部淨空，預計6月底前會完成。

至於里民說3月至6月一直要求改善，謝明同說，里民有陳情，更新處就會請團體要改善。是否有疏失，內部會檢討。清空後未來土地會交回司法院。