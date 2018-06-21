警7路緝毒 查獲3500顆「毒梅片」市價百萬元

警方起獲大量「毒梅片」與改造子彈、電子磅秤、夾鏈袋等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2018-06-21 16:39

〔記者邱俊福／台北報導〕暑期即將來臨，刑事局偵二大隊第三隊為避免新興毒品流入校園及青少年易聚集場所，經鎖定毒品藥頭男子林松霆查察，昨天兵分多路前往林嫌出入多個處所搜索，逮捕林嫌，起獲重達3公斤、市價百萬元的「毒梅片」3500顆等大量毒品與改造子彈。

同時，警方在林嫌的友人曾文廷住處，也起獲改造子彈30顆，除先跟林嫌一併分依毒品、槍砲罪嫌移送檢方偵辦，將持續擴大溯源追查槍毒來源。

警方是日前接獲林嫌等藥頭持有大量毒品，準備在暑假期間販賣牟取暴利，即佈線監控，昨天前往林嫌混跡的新北市中和區、土城區等7個處所搜索，果在他租屋處起獲35包「毒梅片」，每包內有100顆，以及「毒梅片」原料、贓款48萬5100元與改造子彈1顆、空包彈29顆、電子磅秤及大量夾鏈袋等大批贓證物。

林嫌警訊中表示，毒品是上月間在北市中山區以20萬元向他人共購買50包「毒梅片」，自己每天食用30顆，才會僅剩35包，否認販毒。但警方認為目前每顆「毒梅片」市價約300元，倘若3500顆出售，高達上百萬元利潤，供詞明顯避重就輕，將持續追查上游的毒品來源與流向。

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