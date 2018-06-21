女通緝犯被攔查 加碼自曝「我現在改吸安」

2018-06-21 15:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市40歲陳姓女子出門買飲料，沒有戴安全帽被警方攔下盤查，警方清查身分時，她不但坦承自己有吸食海洛因毒癮，是毒品通緝犯，還加碼自曝「我現在改吸安」，並主動交付身上安非他命毒品給警方，堪稱少見配合度超高的通緝犯，陳女戶政照片的臉型圓潤清秀，現在卻是「藥仔臉」，外表判若兩人，顯示吸毒的危害，依毒品危害防制條例移送法辦。

中市警局第三分局東區分駐所員警前天（19日）夜間巡邏時，見40歲的陳女，騎乘機車沒有戴安全帽，員警攔查時，陳女坦承以前吸食海洛因，是毒品通緝犯，員警查證顯示，陳女有一大串的毒品前科，還是台南地檢通緝的毒品通緝犯。

陳女相當坦白，她還自曝「我現在改吸安」，她向警方表示，天氣實在太熱，出門到附近想買飲料消暑，懶得戴安全帽，沒想到一出門就遇上警察，直呼自己「好衰」，她宣稱自己過去吸食海洛因，但近一個月未曾吸食海洛因，而是改吸安非他命，隨後，她從皮包內拿出1小包毛重0.28公克的二級毒品安非他命。

警方發現，40歲的陳女，年輕時染毒，大半輩子沉淪毒海，接受勒戒與戒治都無法斷絕毒癮，長期吸食海洛因的後果，讓陳女的外表產生劇變，員警比對陳女的戶政照片，陳女多年前的臉型圓潤，長得頗為清秀，現在卻是臉頰凹陷、有著明顯黑眼圈，也就是俗稱的「藥仔臉」，員警擔心抓錯人，還透過指紋比對，證實是陳女無誤，不禁感嘆毒品害人不淺！

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆