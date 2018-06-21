新二代獲總統教育獎 將前往日本進修成為頂尖角力國手

2018-06-21 14:32

〔記者王冠仁／台北報導〕母親來自越南的新住民二代張禹萱，目前是角力國手，日前更獲得「2018年總統教育獎」，即將前往日本進修。移民署台北市服務站人員今天特地前往張住家祝賀，也送她一個多功能快煮鍋，勉勵她出國進修有朝一日能為台灣爭光。

移民署指出，張禹萱目前就讀台北市大理高中體育班三年級，她目前是中華亞運培訓選手，畢業在即。她未來將先前往日本就讀語言學校，再申請專門學校朝國際角力選手之路前進。

張求學過程表現亮眼，她3年前榮獲移民署「新住民及其子女培力獎助學金」，也曾在全國中學運動會連拿五次冠軍，更在2015年拿下亞洲青少年錦標賽第3名、2017年也獲台北市教育局「台北市教育關懷獎」。

張禹萱說，小學四年級時父親突然中風，家中經濟重擔全落在母親身上，母親為了養家活口，還曾一人身兼4份工作。她十分心疼母親，因此入選國手後，所有獎金都交給母親，希望能減輕母親重擔。

張禹萱也期許自己未來能代表國家參加奧運比賽並且奪冠，她母親阮氏燕十分不捨，但仍將在背後支持、默默祝福。

移民署為了減輕阮氏燕思念女兒之苦，還告訴她移民署推動「保障新住民免費上網及平板借用計畫」，阮氏燕可以免費平板電腦，每個月有10GB上網傳輸量，可以與張視訊講電話。