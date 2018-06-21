起底！商姓通緝犯火力強大 曾當街與人火拚

刑事局南打和高市刑大偵二隊今天在茄萣一處民宅埋伏，圍捕槍砲通緝的商姓要犯，警方開槍16槍，商嫌肩部中彈落網，被起獲4把已上膛的手槍。（記者黃佳琳翻攝）

2018-06-21 14:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市刑大追捕殺人通緝犯商丙坤的過程中，遇到商男奮力反抗，員警開槍反擊時子彈射中他和一名無辜躲雨的女騎士，據調查，2014年5月間，商丙坤曾在岡山地區與綽號「拉希」的盧姓黑道份子，在岡山街頭當街駁火，當時造成2人中彈送醫，商男開槍後躲了3個月，也被警方從彰化逮人。

當時承辦此案的員警指出，商男個性海派、衝動，且火力強大，他被法院判刑後不肯到案執行，一直四處躲藏，儼然成為社會治安最大隱憂，還好順利逮人，不然不曉得他還會犯下什麼傷天害理的案子。

據了解，盧姓黑道份子自組暴力討債集團，平日擁槍自重，在高雄地區白吃白喝，並強行插股小吃部，店家如有不從，即率小弟毆打、恐嚇放火燒店，行徑十分囂張。

盧嫌因與人有金錢糾紛，2014年5月初偕手下楊某至岡山向對方嗆聲亮槍，引起對方不滿，隨即唆使有槍砲前科的商男率眾報復，5月18日晚上9時許，商嫌等6人前往岡山前峰路一處檳榔攤找盧男算帳，盧頭部和雙手遭對方持鋁棒打傷。

雙方人馬隨即爆發衝突，不僅在大馬路上追逐，還開槍駁火，混亂中，開槍還擊的楊男右胸和右手遭槍擊，黃男雙手也遭流彈波及，2人負傷自行就醫，醫院發現是槍傷，警方才介入偵辦逮捕兩派人馬。