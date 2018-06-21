婦雨夜連遭兩車撞死 外甥臉書悼：麵包送不出去了！

2018-06-21 14:14

〔記者王俊忠／台南報導〕「可憐的大阿姨被車子撞死，我原本做好要送給阿姨的麵包，竟永遠送不出去了！」。1位張姓男網友在臉書上發文悼念陪他從小長大的大阿姨遭到車撞慘死！

張男與其李姓友人在臉書表示，6月19日晚間8點多，張男的大阿姨在台南市北區長榮路5段（近台南後備指揮部一帶）的住處附近出門倒垃圾，過馬路時遭到車輛撞擊，當場喪命，但肇事車輛逃逸無蹤，他們希望網友提供當時行經此路段的行車紀錄器影像緝凶。

案發後，轄區市警五分局長吳清飛帶領副分局長郭永益、交通組長、實踐派出所長，車禍處理小組、偵查隊等人員到場調查，採集車禍現場跡證及調閱附近道路監視器追查肇事影像，很快查出肇事車輛。

警方調查，6月19日晚間8時43分許下著雨，未成年、無照駕駛的吳姓少男（17歲）騎乘1輛重機車沿北區長榮路5段內側車道東向西方向行駛，吳男騎到長榮路5段378巷口時與倒完垃圾、欲橫越馬路回家的許姓婦人（54歲）發生碰撞後逃逸。

許婦遭吳男所騎機車撞的整個人飛起來後再摔落路面，許婦倒地又遭隨後而來的1輛由黃姓男子（45歲）所駕駛小客車撞擊後逃逸，許婦被撞的倒在後備指揮部大門附近，由救護車送往奇美醫院救治，可惜於當晚10點許宣告不治。

警方調查發現，先撞上許婦的機車騎士吳姓少年也人車倒地滑行一段路，吳少起身把損壞的機車停到附近騎樓，警方根據吳少機車號牌與監視器畫面追查到吳少與小客車駕駛人黃姓男子。

20日凌晨，警方相繼通知吳少與黃男到案，吳少起初辯稱是自己騎車摔倒、沒撞到人，但警方出示吳少撞到許婦的監視器影像鐵證，令吳少百口莫辯、俯首認罪；黃男也坦承肇事逃逸。兩嫌酒測值都是零，警方訊後依肇逃公共危險與過失致死罪嫌將兩人移送檢方偵辦。