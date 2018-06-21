「我是海陸的！」 醉男打賭下海游泳 被強浪捲走身亡

警方搜救畫面。（記者王宣晴翻攝）

2018-06-21 13:08

〔記者王宣晴／新北報導〕37歲的黃姓男子今晨與35歲的黃姓女友及黃女的6歲兒子前往新北市淡水，找38歲的吳姓男友人飲酒聚會，3人酒後帶著男童前往洲子灣海域續攤觀浪，黃男酒後跟吳男嗆聲自己是海軍陸戰隊退伍，2男2度下海比賽游泳，但第二次下海時，黃男疑因不勝酒力，當場被海浪捲走，警消獲報趕抵搜救，今日上午九點在岸邊發現黃男遺體，目前有警方介入調查，是否有他殺嫌疑。

警消調查，擔任鐵工的黃男與無業的黃女及黃女與前夫所生的6歲男童同居在北市北投，黃男昨晚帶著黃女及男童前往淡水聖約翰拜訪吳姓友人，在吳男住處喝了4瓶啤酒，喝到凌晨，4人一起前往洲子灣續攤觀浪，又喝了2瓶啤酒。

酒後，黃男跟吳男提起自己是海軍陸戰隊退伍，很會游泳，兩人不顧3米浪高及6級陣風，2度下海比賽，第一次兩人平手返回岸邊，第二次卻只有吳男上岸，岸上3人察覺有異，趕緊報案。

警消表示，今晨3時許獲報，表示有名原住民男子被浪捲走，但因現場風浪太大，無法派出搜救艇搜救，警消人員只能漏夜沿著岸邊搜尋，今天上午9時許，在岸邊發現一名身穿黑色四角褲的男姓遺體，在黃姓女友的指認下，確認是黃姓男子。

警方隨即封鎖現場，通知黃男父親到案認屍，並將黃姓女友及吳男帶回偵訊，釐清本案是否有外力介入，或是單純意外，確切死因仍待檢警相驗遺體釐清。