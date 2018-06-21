警開16槍身揹4槍嫌犯中彈落網、1女路人被流彈波及

刑事局南打和高市刑大偵二隊中午在茄萣一處民宅埋伏，圍捕槍砲通緝的商姓要犯，警方開槍16槍，商嫌肩部中彈落網，被起獲4把已上膛的手槍。（黃佳琳翻攝）

2018-06-21 12:52

〔記者黃建華、黃佳琳／高雄報導〕刑事局南打和高市刑大偵二隊今天中午在茄萣一處民宅埋伏，圍捕槍砲通緝的商姓要犯，警方開槍16槍，商嫌肩部中彈落網，被起獲4把已上膛的手槍。未料，警方流彈波及一名路過的童姓女子，造成童女腹部中彈，目前商嫌和童女都被送醫急救中。

警方指出，右肩中彈被捕的槍砲通緝犯商丙坤（51歲），逃亡期間隨身攜帶強大火力，警方佈線追緝多時，今天中午11點50分許，刑事局南部打擊犯罪中心和高雄市刑大偵二隊掌握線報，得知商嫌在茄萣一路72巷一巷現身，專案人員前往圍捕。

警方一表明身分，商嫌就亮槍企圖拒捕，警方連開16槍以優勢火力震懾商嫌，其中一槍擊中商嫌右肩，商嫌因此棄械投降，被警方起獲4把已上膛的手槍。

不過，警方流彈不幸波及一名路過的童姓女子（37歲）腹部，警方分別將商嫌與童女送往高雄榮總與台南成大醫院救治中。迄記者發稿時警方仍封鎖現場中。

刑事局南打和高市刑大偵二隊在茄萣一處民宅埋伏，圍捕槍砲通緝的商姓要犯，警方開槍16槍，商嫌肩部中彈落網，被起獲4把已上膛的手槍。。（黃佳琳翻攝）

刑事局南打四隊偵查員汪俊安逮捕過程手也受傷。（記者黃建華翻攝）