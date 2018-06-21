14年前搶5000元逃亡 自首獲減判

2018-06-21 12:57

［記者楊政郡／台中報導］卓姓、林姓兩人14年前共同持刀行搶某汽車旅館，卓行搶還殺傷店員，林則擔任把風工作，得手5000元朋分，原已前科累累的卓嫌，又四處犯案，去年在監服刑時自首犯下此案，說要與過去作切割、要重新做人，或法官輕判3年8月，同夥林嫌犯案時雖無前科，但犯案後又犯下多起強盜及竊盜案（已被判刑），法官判處7年2月。

台中地院判決書指出，卓嫌（35歲）2001、2002年間有妨害自由及竊盜等前科，因缺錢花用，邀約林嫌（36歲）無前科，騎機車搭載林嫌，持西瓜刀一把，2004年3月17日凌晨，到大里區某汽車旅館，由林把風，卓嫌持刀進入後翻找抽屜，被陳姓職員發現，還砍傷陳男，得款5000元，兩人朋分花用。

此案一直未能偵破，直到去年在監服刑的卓嫌自首犯案，並供出另案在監的林嫌為同夥，林嫌到案也坦承犯行。卓嫌向檢察官表白，他想要與過去切割、重新做人。

法官發現卓嫌犯下此案後，又在新竹、桃園及台中犯下多次強盜及竊盜案，法院裁定合併執行10年（新竹監獄服刑中），而林嫌也一樣到處犯案，犯下強盜及竊盜案，被判處9年徒刑（雲林監獄服刑中 ），而此案在去年卓嫌自首，法官認定此案兩人是共同加重強盜罪，可是兩人都素行不良，但卓嫌自首犯案，判處3年8月，林嫌判處7年2月。