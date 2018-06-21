長照中心欠稅病床遭法拍 家屬憂老人無處去

2018-06-21 11:53

［記者陳昀、鄭淑婷／桃園報導］桃園市桃園區一家經營13年歷史的老人長照中心，欠繳國稅與勞健保等費用近259萬元，27張病床等設備器材遭行政執行署桃園分署拍賣，今天上午執行署會同警方到場點交，但中心內仍有16位住民，家屬擔憂權益受損，經社會局到場了解，已確認床位目前足以安置，長輩權益不會受到影響。

這間私立養護型長期照護中心，47歲鄭姓女負責人，因積欠國稅、勞保、健保、市政府等罰鍰，累計件數達218件、258萬5359元，為桃園區養護中心67家中欠款最高者，加上積欠護理師薪資及合夥人糾紛，雖曾向行政執行署桃園分署提出分期計劃但未持續繳納，院內的27張病床、3台電視、1張按摩椅等，6月5日被以6萬3000元拍定，桃園分署今天到現場執行點交。

一名李姓股東表示，因家中有長輩入住，去年看到該長照中心對外招募股東，便投資250萬元入股，事後卻發現負責人有債務問題，且未積極還款、帳目不清，今年4月欲解約，負責人都沒有誠意解決，令人心寒，才會循法律方式解決。

曾在長照中心工作的林姓護理人員也說，工作第二個月就開始拖欠，直指負責人在外投資項目多、欠款也不少，但負責人對長輩很好，若有家屬積欠安養費用，不會斤斤計較。

桃市府社會局老人福利科長趙樹堂說，由於長照中心有設備器材被拍賣，今天特別到機構內確認有無足夠替代用品補充，負責人已緊急調度床位，長輩暫時不會受影響，將請負責人與行政執行分署協調，也會持續追蹤財務營運狀況。