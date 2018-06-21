小黃版「玩命快遞」出包 警這樣做替孕婦追回急件

2018-06-21 11:47

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓孕婦公司臨時交辦一份重要文件，須立即送至客戶手中，幾番考量決定攔小黃請運將專車快遞送達，未料陳女支付車資後才驚覺未留下運將資料及車牌號碼，加上運將出包讓陳女急得衝進警所求助，警方馬上過濾路口監視器搜尋，30分鐘內聯絡上運將，並要求立刻將文件安全送達，陳女對員警的積極協助感激不已，親自表達感謝。

34歲陳姓孕婦日前下午神色焦急地衝進第二分局公園派出所求助，表示公司主管交辦急件公文須立即送至客戶手中，由於分秒必爭且自己已懷孕7個多月，幾番考量下決定至路邊攔停計程車，專車將文件快遞送至客戶手中，未料支付完車資且車子已離去後，才驚覺未留下司機聯絡資料及車牌號碼。

果然最擔心的狀況發生，客戶遲遲未收到該重要文件，顯示司機未在約定時間內送達，警員伍震傑得知原委，先安撫陳女緊張情緒並詢問交付資料過程，陳女表示僅依稀記得是在雙十路與精武路口攔下的車，伍員允諾將全力協尋，請她先回公司等候通知，立即調閱該時段沿途多支路口監視器畫面。

經比對10餘輛計程車後，鎖定其中3輛車型與陳女描述相近的計程車逐一以電話詢問各車隊，最後終於聯繫到杜姓駕駛，原來杜男途中另載送其他乘客導致延誤送達文件時間，伍員一方面請杜男儘速將文件送至目的地，並立刻通知陳女。

陳女隨後接到客戶的確認回電後難掩興奮之情，親自回到派出所向伍員道謝，開心神情溢於言表，表示還好員警鍥而不捨的幫忙，否則已近臨盆的她可能因此而工作不保。