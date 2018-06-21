偷軍刀砍傷憲兵 檢控：呂絕筆信指要殺蔡英文總統

2018-06-21 11:40

〔記者楊國文／台北報導〕51歲男子呂軍億去年到國軍歷史博物館偷走號稱南京大屠殺「百人斬」的日本軍刀，闖入總統府欲升五星旗，砍殺周姓憲兵右頸後落網，一審被依殺人未遂判7年重刑，高等法院今辯論終結，呂軍億稱是用生命表達政治理念，欲在總統府升五星旗，無殺人意圖，請求從輕量刑；檢方指控呂先偷此軍刀文物，又在絕筆信中寫說要殺蔡英文總統，加上在周姓憲兵阻擋時還砍傷其頸部的人體重要部位，明顯有殺人犯意，應予重判；訂7月5日上午宣判。

高院庭後詢問呂軍億是否要聽宣判？呂搖頭稱「不要」；呂被還押時，媒體問他希望法官如何判？呂低頭不語。

上一次庭訊，被砍傷的周姓憲兵以告訴人出庭，周說右頸被呂砍傷留下疤痕，右耳是麻庳狀態，所幸未影響他的聽力，他已提出刑事附帶民事賠償300萬元。

高院今日召開辯結庭，呂指出，不是要砍殺周姓憲兵，只是要進去總統府升五星旗，當時還一直喊著「拜託，請讓開」。當他要衝上二樓階梯，周姓憲兵徒手住他的軍刀，他要掙脫，加上周姓憲兵有拉槍機動作，他才朝槍枝護木砍去，不小心砍到周的頸部成傷，絕無殺人犯意。

高院合議庭問他何時有衝入總統府的想法？呂稱約從離家的2016年5月開始，他每天看中國的央視，覺得台灣不應該做無意義的空轉，應表達政治主張。

檢方指控呂說詞不實，呂明知道此行兇軍刀有歷史意義，就是殺人的工具，特地去偷來作案，且在絕筆信中說要殺蔡英文總統，周姓憲兵依法執行職務阻擋他，呂竟砍殺其頸部，從他在總統府行兇、具殺人犯意，也未和被害人和解等情況綜合考量，高院都應重判呂才對，一審判刑太輕。

去年8月18日，呂男先到環河南路的五金行購買榔頭和手套，上午10時步行至軍史館二樓展示廳以鎯頭敲破櫥櫃，偷走二戰日本軍刀，再走向總統府，從總統府西大門翻越人行道矮牆闖入，當天時值總統府家庭日，周姓憲兵原本以為呂男走錯地方，舉手告知呂男，呂男卻突然高舉軍刀砍傷憲兵右頸，周負傷與呂扭打，隨後其他憲兵趕達合力壓制，在呂的背包內搜出一面五星旗。