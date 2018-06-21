「東非罌粟」列毒品？法務部下月20日開會討論

2018-06-21 11:13

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部20日開會，擬把有「東非罌粟」之稱的恰特草列為毒品，但因毒品審議委員會委員間有意見，決定於7月20日的臨時會再討論，也因此讓恰特草議題再次浮上檯面。

恰特草生長於非洲、阿拉伯半島、中國廣西等地，葉子含有二級毒品卡西酮成分，曬乾後嚼食，會產生如施用安非他命的興奮感，因為天然植物，常被誤認為無害，當成社交物品，近來傳到台灣，運輸者欲轉寄國外時被查獲法辦，至今僅2起判決，均為無罪，但2法官對恰特草是否為毒品則有不同見解。

雄院今年3月判轉寄恰特草的的2名港人無罪，理由是檢察官無法舉證2人有運毒的主觀犯意，也無法證明2人知道恰特草內含毒品，證據不足，至於恰特草為毒品的事實，法官則沒有意見。

但一個月後的北院判決，則出現截然不同的見解，法官指恰特草成分確含卡西酮，但質疑能否據此就說它是二級毒品？法官行文食藥署及法務部詢問，均得到恰特草非列管毒品，據此判無罪。

法官強調，古柯葉與其成分古柯鹼同列毒品；大麻與其成分四氫大麻酚並列毒品；罌粟與其成分嗎啡毒品亦然，意即可輕易製成毒品的植物都屬毒品，但恰特草卻未被公告為毒品，基於罪刑法定原則，不得判有罪。

法務部當時雖回函表示，只要成分含毒品，不論態樣為何，均受「毒品危害防制條例」列管，惟未獲法官採納，只好把恰特草送交毒審會審查，若7月20日順利通過，將以最速件於4個月內公告。

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