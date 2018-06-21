持槍被逮 自救瞎掰：蔣緯國上將送的！

（記者楊政郡翻攝）林嫌提供蔣緯國贈送之翻拍截圖之一（記者楊政郡攝）

2018-06-21 11:13

［記者楊政郡／台中報導］43歲王姓男子被查獲持有克拉克改造手槍2支及各式子彈一批、改造工具一批，竟掰出他1996年退伍時，已故國安會秘書長蔣緯國所贈，還附上翻拍截圖，可是照片模糊且照片中是左輪手槍，且蔣怎會贈送小兵改造手槍！認定是臨訟瞎掰，依違反槍砲條例起訴。

檢察官查出，王嫌在2008年之前，向某模型店購入克拉克模型槍1支。又在2015年間在大坑山區工寮，拾獲散彈槍子彈4顆，2017年則在北屯區住處，將上述克拉克模型槍，貫穿槍管，改造成有殺傷力槍械。

然後又在模型店購入彈頭、彈殼，自行加裝底火及裝填火藥，製造成有殺傷力子彈13顆，檢警在2017年11月間接獲線報持票搜索，查扣改造工具一批，及2支克拉克手槍（一把有殺傷力，一把沒有殺傷力），及各式子彈、彈頭、彈殼、半成品子彈70餘顆。

王嫌被逮捕後，坦承拾獲散彈槍子彈4顆，原本坦承自行改造克拉克手槍，並以鑽頭貫穿槍管，但到檢察官偵訊告知有殺傷力，竟掰稱是有家人認識蔣緯國上將，在他1996年退伍時，蔣偉國送他的，拿出一張翻拍截圖，一張白紙上放著一把槍，贈言字跡模糊，但可分辨出是把左輪手槍，絕不是克拉克手槍，且文字上贈言無從證明是送他克拉克手槍，難以辨認真偽。

檢方指出，不論被告所辯是否屬實，他持有具殺傷力槍械子彈，且自行裝設底火、裝填火藥，製造具殺傷力子彈，仍應依法論罪。