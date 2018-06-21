RCA公殤案開庭 受害員工：老天爺不讓我死，讓我站出來

最高法院21日針對RCA工殤求償案開庭辯論，RCA場受害員工集結在最高法院前，要去法院儘速判決、自為判決。（記者劉信德攝）

2018-06-21 11:09

〔記者張文川／台北報導〕最高法院今開庭審理美國無線電公司（RCA）工殤案，進行言詞辯論，開庭前數十位受害員工在最高院前集結開記者會，控訴RCA是無良、黑心資本家，「污染土地、殘害人命」，受害員工拒絕被遺忘， 要讓真相公諸於世，才能避免事件重演。

曾在一審出庭作證的受害員工「阿窕」黃春窕，因年事已高且罹癌，今到場但無力發言，由協會會員秦祖萍代唸心聲指出，她因在RCA工作多年，中晚年身體非常差，拔一顆牙變成骨髓炎，10度進出台大手術室，手術常超過10小時，發出病危通知3次，取鎖骨補牙床，取皮移植都失敗，腳神經也有病變，下巴完全沒有知覺，臉歪嘴斜，連喝水都無法吞嚥，「老天爺不讓我死，讓我活著站出來，向污染我們土地、剝奪我們健康與生命的無良資本家，提出抗議和怒吼，讓無恥的資本家不再為錢去世界毒害別人」。

秦祖萍的妹妹秦祖慧也是RCA工殤案受害人，她已於2年前病逝，秦家姐妹參與協會創立，20年的抗爭，等不及看到這場官司結束。秦祖萍說，妹妹因為RCA的工作，得了乳癌、紅斑性狼瘡、類風濕關節炎、硬皮，有4張重大傷病卡，數十次手術開刀、病危通知，和所有會員一樣心痛而無奈，「無良廠商污染踐踏土地、殘害人命，迄今仍不道歉賠償，竟還偽裝法庭之友企圖模糊焦點、混淆視聽」。

秦祖萍說，RCA以個資、被遺忘權為由，拒絕直播辯論庭，但我們要的是「真相不要被遺忘，我們拒絕被遺忘，真相公諸於世，避免悲劇重演，這才是勝訴的價值」。

RCA員工關懷協會理事長劉荷雲也說，許多在RCA工作過的員工都因而患病，她自己也有流產、死胎過，這原本只是她的秘密，若沒有組織起協會，大家還不知道身邊的同事也是這樣，「外面看整欉好好，裡面殺了了」，RCA的毒害讓每個家庭都有個秘密，RCA公司和律師若認為直播會侵害個資，因而拒絕直播，這對於把身家調查都交給法院、公諸於世的受害員工並不公平。

RCA公司20多年前在台設廠，爆出汙染毒害造成上千名員工罹癌、死亡，為台灣史上最大規模的集體職災案，受害員工及家屬組成自救會及關懷協會集體訴訟，二審判協會勝訴，三審最高法院今開庭辯論。