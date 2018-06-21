RCA案最高法院今辯論 受害者籲自為判決

最高法院21日針對RCA工殤求償案開庭辯論，RCA場受害員工集結在最高法院前要求自為判決。（記者劉信德攝）

2018-06-21 10:22

〔記者張文川／台北報導〕美國無線電公司（RCA）20多年前在台設廠，造成汙染毒害造成上千名員工罹癌、死亡，引發台灣史上最大規模的集體職災案，受害員工及家屬組成RCA員工關懷協會提起集體訴訟，二審判協會勝訴，三審最高法院今開庭辯論，開庭前近百位受害員工與聲援者，集結在最高法院前要求「盡速判決、自為判決」。

義務律師團召集人林永頌在開庭一開始，就向審判長劉福來請求思考是否進行網路直播，以保障無法進入法庭的本案當事人權益；審判長回應表示當事人有「被遺忘權」，網路直播沒有法源依據，合議庭在這方面沒有裁量權，應尊重當事人意願，因此仍決定不直播。

律師持續爭取當事人進場旁聽人數問題，劉福來說：「有力量的一句話，一分鐘就能說服合議庭，不需要浪費大家時間」，這才結束程序爭論，進入實質辯論。

開庭前，關懷協會在最高院前集結呼口號，呼籲最高法院盡速判決，並且不發回更審，而是自為判決，因為官司打了十幾年，受害員工已逐漸淍零，沒時間再等。

律師團召集人林永頌指出，協會的主要訴求有三；維持二審的進步見解、提高賠償金額、自為判決。二審的進步見解包括認為本案適用「揭開公司面紗原則」，證據在公司手裡，員工舉證困難，公司是濫用權力；但二審只判賠7.1億元，金額過低，希望最高院自為判決，提高金額，不要再發回更審來磋跎年事已高的被害人。

一審判決RCA、百慕達湯姆笙、法商湯姆笙等3家公司須連帶賠償5.6億元；高院二審時，協會將求償人數從529人增加為1554人，索賠金額由55億多元增加到72億多元，高院去年10月判其中486人獲賠7億1840萬元。

最高法院認定，員工關懷協會在二審時增加求償人數、金額，於法不合，裁定駁回確定；尚未獲賠的1100多位受害者，成立「二軍」另起訴訟，向北院民事庭起訴求償73億元，目前由北院審理中。