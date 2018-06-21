維和部隊將軍匯來鉅款？40多歲熟女差點為愛上當

一名陳姓熟女差點被騙，幸員警及行員不斷勸說，成功阻止她上當。（保七提供）

2018-06-21 10:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕40多歲屏東單身的陳姓女子在網路交友，遭到詐騙集團盜用「維和部隊將軍」Robert（羅伯特）名義行騙，以通訊軟體微信甜言蜜語，騙稱寄了57萬5000美元「愛的禮物」給陳女當見面禮，但卡在海關，必須匯款支付2500美元，讓陳女信以為真到銀行匯款，所幸被台銀屏東分行及保七總隊員警發現勸阻，經不斷勸說，才讓陳女理解被騙了。

這名陳姓女子每個月才賺2萬多元，在網路認識了自稱Robert的男子，誤以為找到真愛，結果竟是詐騙集團，通訊中除了甜言蜜語外，還傳送了一張「一整大疊的百元美鈔現金」的照片，表明要給她買房子，以取信陳女，接著就說這個禮物因故卡在「大陸海關」，必須繳交2500美元的稅金才能放行。

詐騙集團一邊假裝將軍、還一邊假裝UPS貨運公司，分飾兩角來騙陳女，陳女於是在20日到台灣銀行屏東分行櫃檯辦理匯款至中國寧波時，因不斷低頭滑手機，並在匯款單上寫上「包裹卡海關費用」引起台銀襄理吳美華注意，通報派駐台銀的保七員警上前關心瞭解。

陳女深信只要2500美元匯過去，就能拿到57萬5000元美元，將軍也會來台相會，所幸在保七員警及銀行人員不斷拿出案例勸說，並且表明類似的案件已經在屏東發生多起，陳女才驚覺被騙了，成功阻止了這起詐騙案。

相關影音