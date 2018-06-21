華山分屍》詭！高女1日就遇害 野青眾卻在6日回「找到人」

野青眾使用「120草原自治區 grassroots」臉書粉專在6月5日轉貼PTT的尋人啟事，當時曾留言表示已找到高女，但隔天又補充「沒有找到」。（圖擷取自「120草原自治區 grassroots」臉書粉專）

2018-06-21 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕又名「120草原自治區」的華山大草原本月初發生駭人聽聞的分屍命案，承租案發場地的團體「野青眾」除被爆曾非法入侵台鐵華山引道辦電音趴外，還被網友爆出曾舉辦與裸體、毒品、性愛等活動。沒想到又有網友爆料指出，「野青眾」在5日轉貼PTT的尋人文章，還在6日留言表示「已找到人」，但隨後又刪除該留言，讓人質疑案情不單純。

37歲射箭教練陳伯謙在6月1日凌晨4點多，殺害30歲高姓女學員後，並在6月3日深夜11點多將高女分屍，並在隔天凌晨騎著機車把屍塊載往偏僻山區棄屍。高女家屬在1日前往華山大草原找尋高女未果後，便在2日上網po協尋文。

「野青眾」則在5日使用「120草原自治區 grassroots」臉書粉專分享PTT的尋人文章，並直接點出，失蹤時間是6月1日約清晨3、4點，最後失蹤的地點是華山大草原，還寫下「如果有人有任何線索希望可以馬上通知我們，謝謝！」當時也有許多人留言關心。

PTT有鄉民以「華山草原野青眾殺人案時間軸」為題爆卦，指出「120草原自治區 grassroots」6日曾在文下留言「補更新，稍早已找到人」，有網友好奇追問「真的嗎？已經找到人了嗎？」，但「120草原自治區 grassroots」卻在隔天補充表示，「補更新：行蹤不定，希望大家能幫忙留意」，但留言已遭刪除。許多網友則感到不解，留言「這是找到鬼嗎....」、「感覺很怪異，是不是真的有共犯，還有知情不報者？」、「是有意幫忙掩蓋犯行嗎」。

據《ETtoday新聞雲》報導，對此，針對一度留言「找到人」的說法，「120草原自治區 grassroots」則回應，目前已配合檢調偵辦調查，因此無法對此多做回應，但強調家屬有提及兇嫌誤導，「將苗頭指向我們，所以誤判！」。