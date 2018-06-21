涉詐領補貼款逾5億 德安航空董座遭聲押禁見

德安航空董座郭自行（右）被檢方聲請羈押禁見。（記者謝君臨攝）

2018-06-21 07:38

〔記者謝君臨／台北報導〕德安航空董事長郭自行被控長期做假帳，浮報機隊維修費及各項管銷支出，擴大虧損金額，10多年來詐領民航局補貼款逾5億元，部分款項疑遭匯往海外；據悉，郭男應訊時否認犯行，台北地檢署於今晨7點訊後，認為郭男涉嫌重大，供詞卻避重就輕，依涉犯詐欺等罪嫌聲請羈押禁見，其餘共犯則分獲交保。

檢調昨以嫌疑人身分約談郭男、財務主管連紀誠等5人，另以證人身分約談台東、高雄小港機場主管，由於有多人出國未到，將再擇期約談。民航局表示，全案已交由檢調偵辦，不便回應。

德安航空原名達信航空，創立於1994年，自2005年起開始經營蘭嶼、綠島、七美、望安等5條離島航線，卻爆發詐領疑雲。民航局表示，為照顧離島偏鄉居民，10多年來蘭嶼、綠島、七美、望安航線以招標方式評選航空公司經營，並給予虧損補貼。德安去年獲利超過2000萬元，但累積虧損仍有2.8億元，由於德安過去租用飛機機齡已超過20年，2016年起租用較新的飛機，虧損加大，補貼款也暴增近1億元。

然而，檢調接獲檢舉，指德安航空呈交的補貼計畫書中，有大量維修支出，但稽核員實際前往德安位於台東、高雄機場的維修機棚查核，卻未看到申報項目在執行。德安申請的補貼款項目包山包海，除了人事成本外，董事長郭自行私人花費也被列入補貼清單中，疑似造假擴大虧損，儼然穩賺不賠。

根據民航局統計資料顯示，自2005年起，德安航空每年獲得的補貼多數超過1億元，10多年下來，補貼款超過10億元，還有每年超過1000萬元的獎勵金；檢調發現，扣除相關成本，德安不實浮報的支出恐逾5億元。

據了解，郭自行等人得手補貼款後，疑將部分款項匯到由郭男實際掌控的海外紙上公司，近3、4年來，郭男等人匯往海外的金額近500萬美元（約1億5000萬新台幣），將釐清郭男等人是否涉及洗錢、侵占等罪嫌。

北檢昨指揮調查局搜索德安航空台北總公司及台東、高雄機場內的營運維修站等8處，並以嫌疑人身分約談郭男等5人到案說明，全案朝詐欺、偽造文書等罪嫌偵辦。