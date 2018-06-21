獨家》搜救犬「林志玲」影片曝光 北檢今晚動員調閱

2018-06-21 00:09

〔記者錢利忠／台北報導〕射箭教練陳伯謙本月1日狠心殺害女學員後，將女學員遺體藏放在華山草原自治區的小木屋，3天後分屍載至陽明山區丟棄；民間搜救犬教官陳星瑋公布本月10日他受家屬委託，帶搜救犬「林志玲」前往小木屋探查的影片；據悉，台北地檢署從媒體上檢視相關報導後，20日晚間已透過管道取得該部影片，不排除傳喚陳星瑋作證，釐清當天事發經過。

本月10日，民間搜救犬教官陳星瑋受被害者家屬的委託，帶搜救犬「林志玲」前往小木屋探查，未料，陳伯謙殺害女學員後，看到教官及搜救犬，竟冷靜地主動邀請進屋，還刻意誤導搜尋人員，指女學員是隨便的女生。

全案18日曝光後，陳伯謙訊後被檢方依殺人罪羈押獲准，民間搜救犬教官陳星瑋，則透過臉書公開本月10日的搜救影片，當時陳星瑋發現搜救犬「林志玲」在小木屋裡的反應特別激動，當時便懷疑女學員很有可能在該處遇害。

影片中陳星瑋牽著搜救犬在華山大草原上，沿著味道一路找到陳伯謙的小木屋，當時搜救犬在外不斷徘徊，陳伯謙則故作鎮定地主動出門迎接，還邀請陳星瑋和搜救犬入屋查看，陳伯謙看見搜救犬在小木屋內的異常反應時，還不斷找藉口替自己開脫，掰稱「她之前有來」，甚至誣指被害女子是隨便的女生，意圖誤導搜尋人員。

相關影片經由媒體曝光後，北檢今晚已檢視相關影片內容，並已透過管道向陳星瑋索取原版影像，為釐清當日搜救過程的疑點，檢方勘查相關影片內容後，不排除以證人身分傳喚陳星瑋到庭說明當日搜救過程的狀況及疑點。

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