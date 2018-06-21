僅當5年檢察官 她靠學識跨入最高檢

2018-06-21 00:11

〔記者吳政峰、錢利忠／台北報導〕司法院將設「大法庭」統一法律見解，最高檢為了因應屆時可能面對的蒞庭，將設立「公訴組」應對，外傳高檢署主任檢察官施慶堂可能為此陞任最高檢檢察官，法務部參事陳瑞仁、澎湖地檢署檢察官吳巡龍、新北地檢署檢察官黃則儒也將調最高檢辦事。黃則儒結業至今僅5年，因具德國慕尼黑大學法學博士學位而被延攬，是有史以來最年輕就跨入最高檢辦事的檢察官。

陳瑞仁為司法官訓練所23期結業，到法務部擔任參事後，一直有想回新竹地檢署服務的念頭，但他的哥倫比亞大學法學碩士學歷，讓法務部長邱太三不甘輕易放人，近日勸進他調最高檢辦事，盼能倚重他的美國法學識籌設最高檢的公訴組，陳瑞仁幾經思量，終於同意。

司法官訓練所26期結業的吳巡龍則是美國史丹佛大學法學博士，長年待在家鄉澎湖地檢署服務，這次也被邱太三及檢察總長江惠民垂詢多次，終於首肯離開家鄉，到最高檢為國家服務。

年約30多歲的黃則儒為德國慕尼黑大學法學博士，司法官51期結業，擔任檢察官僅5年，父親為前大法官黃茂榮，因她專精德語與德國法律，備受邱、江二人青睞，這次也請她擔任調辦最高檢辦事。

據悉，因大法庭為德國制度，但公訴則為美國制度，最高檢為了揉合兩者，才會特請具有美、德學歷的陳、吳、黃三人到最高檢規劃，此外，另一個用意就是向外界說明將打破「論資排輩」的陋習，宣示未來將以年輕化、唯才適用為主軸。