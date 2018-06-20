莊孝維！紅火案台美首次跨洋審問 證人陳俊哲臨陣脫逃

2018-06-20 22:58

〔記者吳政峰、楊國文／台北報導〕社會矚目紅火案纏訟多年，訂於年底前審結，被告、中信慈善基金會董事長辜仲諒為了釐清案情，聲請前妹婿、中信金前法人金融總經理陳俊哲作證，由於陳俊哲也是被告，被通緝滯美未歸，高院遂依台美司法互助協定，向美方紐約州南區聯邦地檢署辦公室聲請跨洋視訊審問，20日晚間9時進行，未料陳男已到現場，卻隔著房間委任律師「拒絕作證」，引發譁然，合議庭認為已無傳訊他的必要，定7月11日開庭言詞辯論。

這次台美首次跨洋合作訊問，美方派出兩位檢察官協助，我方也配合對方作息，延到晚間9時才開庭，沒想到陳俊哲從頭到尾未現身，待在隔壁房間，僅委託律師接受審問，該名律師稱因為昨天才拿到卷證，來不及整理看完，擔心影響陳的權益，因而拒絕作證。

開場白即震驚台方，合議庭詢問檢察官意見，檢察官未表示意見，但辜的律師非常不滿，直指證人若拒絕作證，在台灣可能受罰，在美國也可能觸犯藐視法庭罪，要求陳出來面對，但陳仍避而不見。

合議庭尊重美方法律，詢問美方檢察官丹尼爾依照美國法令，是否能強制陳俊哲作證，丹尼爾回應沒有獲得司法授權，今日無法要求陳一定要作證，此言一出，引起辜的律師質疑，當庭翻開台美司法互助協定第九條第一項，直指法規明確寫明「受請求方」必要時應強制作證，惟丹尼爾仍表示「今日無法」。

合議庭原想順從陳的意見，多給他一個星期閱卷，擬於6月27日再開視訊審問，豈料，陳的律師竟然回答再多一個星期，也不知道能否閱完卷，拒絕作證的態度昭然若揭。

審判長曾淑華表示，先前傳陳俊哲作證時，他說要解除扣押他在美國的財產，才願意配合，但跨海扣押是台北地院所做，並非高院，因此無權同意，上星期又一百八十度大轉變，稱願意配合作證，沒想到今日視訊時，卻突拒絕作證，可見非真心想作證。

合議庭認為陳俊哲毫無作作證誠意，決定不再傳他，定7月11日言詞辯論。

辜仲諒步出法庭苦笑不已，表示並不會生氣，但對於陳的行為「一頭霧水」！