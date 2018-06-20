養樂多媽媽控送貨受傷無勞健保 業者：非僱用關係

從事養樂多媽媽送貨工作的曾姓女子。（曾女提供）

2018-06-20 22:52

〔記者王俊忠／台南報導〕曾姓養樂多媽媽投訴指受僱於養樂多台南分公司外出送貨車禍骨折受傷，因養樂多公司未幫她投保勞健保，未能獲得勞保職災理賠，公司也無慰問金，只有1盒水果；還強制工作的媽媽們1個月要花1千多元買公司較難販賣的產品，實在不合理，將向市府勞工局申訴。

曾女表示，上週三，她騎機車外出送貨時發生車禍、左腳骨折住院，因為公司未幫她們養樂多媽媽保勞健保、也沒意外險，只有保人壽險，她無法申請勞保職災給付，公司也沒有慰問金，主管探視只送1盒水果，讓她覺得公司作法不合理。

曾女說，她騎公司配發的三輪車、使用公司冷凍生財設備，有服務區域、寫報表，怎麼公司不認定養樂多媽媽是僱用員工呢？此外，公司還要養樂多媽媽強制每個月買1千多元較難賣的豆漿、蘋果汁、布丁與烏醋等舊產品，需承受業績成本上的負擔，她要發聲要幫所有養樂多媽媽爭取權益。

養樂多台南分公司說明，全台南市約有130位養樂多媽媽，公司與養樂多媽媽是承攬關係、並非僱用關係，一開始就告知從事者公司未幫她們投保勞健保，曾女應該知道，公司是借三輪車等生財器具給媽媽們使用，且未限制工作時間，工時彈性，等於讓媽媽們自當老闆售貨抽佣金，如媽媽們想保勞健保，可以提供乳品工會加保。

公司幹部說，會請媽媽們每月買1千多元的產品，用意是希望媽媽們幫忙促銷公司新產品，如媽媽們有好績效，公司有三節禮品、尾牙、旅遊等福利；如不買這產品，就無法享受公司福利。

市府勞工局勞檢中心則說，這要看雙方契約是承攬或是僱用關係，如是承攬關係，業者確可不必幫承攬人投保勞健保；若是僱用員工關係，勞工5人以上的公司則要替員工保勞健保，至於強制媽媽們買公司產品推銷，這點是不太合理，若當事人投訴主張，勞檢中心會據以到公司進行勞檢處置；也可以視當事人需求安排曾女與公司進行調解。