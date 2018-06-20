6/20 雙贏彩頭獎開出1注！大福彩、今彩539頭獎均摃龜

2018-06-20 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月20日）開獎的第107000049期大福彩及第107000147期今彩539，頭獎均摃龜；第107000051期雙贏彩，頭獎開出1注，可得獎金1500萬，由台北市大同區承德路一段31號1樓的「六星旗艦商行」開出。

第107000049期大福彩中獎號碼為「07、17、23、27、30、31、38，特別號：35」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得25萬元；參獎共43注中獎，每注可得4000元；肆獎共830注中獎，每注可得400元；普獎共7034注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注中獎，每注可得10萬元。

第107000051期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、06、10、12、15、17、19、20、21、22」，頭獎1注中獎，可得1500萬元；貳獎共21注中獎，每注可得10萬元；參獎共831注中獎，每注可得500元；肆獎共9225注中獎，每注可得100元。

第107000147期今彩539中獎號碼為「01、16、28、31、33」，頭獎摃龜；貳獎共131注中獎，每注可得2萬元；參獎共4576注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬4409注中獎，每注可得50元。

第107000147期39樂合彩中獎號碼為「01、16、28、31、33」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共116注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3473注中獎，每注可得1125元。

第107000147期3星彩中獎號碼為「277」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000147期4星彩中獎號碼為「3613」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」