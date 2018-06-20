BB槍狂轟里長現場影像曝光 警拔槍逮頑抗少年槍手

林姓少年（右穿橘衣者）開槍後試圖逃逸，里長等人前圍捕發生扭打。（記者洪臣宏翻攝）

2018-06-20 21:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區里長聯誼會主席張宇讚今天在服務處與里民聊天時，林、劉姓青少年突然闖入，林姓少男持BB槍近身對著張宇讚連開10多槍，雙方扭打間，林姓少年還持槍托重擊張姓里民頭部，張姓里民送醫縫了3針，張宇讚右手臂被打中4槍，有挫擦傷。林、劉姓被捕後對開槍原因避重就輕，警方訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

張宇讚說，事情發生在下午3點，他與張姓里民在鳳源路服務處聊天，2名青少年共乘機車停在服務處旁，步行到服務處門口，拿起槍就對他連開10多槍，另一人手持鐵鍊攻擊，他本能用右手阻擋，右手臂被擊中4發，中彈處出現破皮、紅腫傷勢。

張宇讚、張姓里民及服務處人員看到槍枝剎那，心想不妙，後來發現不是真槍，3人追上前攔下準備逃逸少年，雙方發生扭打，林姓少年用槍托重擊張姓里民頭部成傷，張宇讚手部也擦傷，林、劉2人棄車逃逸。

小港分局大林派出所員警趕抵後，與民眾在鳳西街尋獲林嫌，林姓少年一度頑抗拒捕，員警拔槍喝令「不要動」，他才乖乖就擒，警方並傳喚劉嫌到案。

林、劉都是林園區人，他們應訊時聲稱，5月底與張宇讚有行車糾紛，偶然行經里長辦公處前，看到招牌上相片就是糾紛對象，臨時起意犯案。警方初步排除選舉糾紛，但對2人說法持保留態度，

「一定有人指使！」張宇讚心有餘悸說，他不認識這2名少年，也沒有跟人有糾紛、仇恨，如果是真槍後果不堪想像。

相關影音