華山分屍案》生前性侵或死後辱屍？檢將比對凶嫌DNA

台北市華山大草原發生分屍案，市府都更處指出，即日起暫停華山大草原一切活動，協助檢調單位調查詳情。20日案發現場的小木屋周邊仍有員警在場警戒。（記者廖振輝攝）

2018-06-20 21:14

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕檢警追查射箭教練陳伯謙將高姓女學員殺害分屍案，陳供稱他將高女掐死後，曾用手指插進高下體「戳了兩下」；檢警昨相驗高女遺體，更發現她雙乳遭割除，變態行徑令人髮指，為釐清高女生前是否曾遭性侵等疑點，檢方今提訊陳嫌說明，訊後還押台北看守所。

據了解，檢警為釐清死者生前或死後有無遭陳嫌性侵，已採集死者下體的檢體，查看有無皮屑、陳嫌的精液等DNA殘留，將與陳嫌的DNA進行比對，還原案情全貌。

此外，檢警除追查陳男自承的指侵外，也將調查死者有無遭性器性侵等可能，並依據有無掙扎造成的傷勢，釐清陳嫌是在死者斷氣前性侵，或是死亡後才侮辱屍體。

陳伯謙聲稱，5月31日晚上，他與高女以及其他學員，在「野居草堂」小木屋喝酒；眾人離去後，只喝2瓶啤酒的高酒醉，他一度拿起高粱「逼酒」，高女醉倒後，他帶她返回小木屋入睡。6月1日凌晨4時許，他醒來對高求歡不成，兩人發生口角衝突，他將高掐死後，以手指插進高下體「戳了兩下」。

檢警認為，高女酒量再差，也不太可能因2瓶啤酒就不省人事，不排除陳在酒內下藥，或故意用烈酒灌醉她，將進一步化驗遺體有無藥物反應；另同步追查遺失的雙乳下落。

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