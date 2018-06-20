「野青眾」遭網友起底辦「裸體趴」

華山大草原竟發生分屍案，承租場地的藝文團體「野青眾」陸續被爆出曾舉辦與裸體、毒品、性愛相關的活動，遭網友質疑根本是假藝術之名。（圖取自「野青眾」臉書專頁）

2018-06-20 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕華山分屍案爆發後，震驚社會，承租案發場地的藝文團體「野青眾」也成為眾矢之的，陸續被爆出曾舉辦與裸體、毒品、性愛相關活動，遭網友質疑，根本是假藝術之名舉辦裸體、雜交趴。

綜合媒體報導，「野青眾」多項誇張行徑，包括被爆出曾非法入侵台鐵華山引道辦電音趴等脫序行為。現又有網友發現「野青眾」過去曾舉辦與裸體、毒品、性愛相關活動，甚至在臉書公開男女裸體交纏的照片，質疑根本是假藝術之名舉辦裸體、雜交趴。

「野青眾」一年前於臉書專業貼出名為「人類動物園八」的相簿，可見多名男女裸身交疊、享受其中的照片，遭網友質疑根本是裸體趴。不過，仍有網友對這類型活動予以支持肯定，並在相簿底下留言，「看到沒穿衣服只會想歪」。

「野青眾」非法入侵台鐵華山引道辦電音趴，已危及行車安全，鐵路警察局據報後，今天傍晚通知25歲莊姓主辦兼企劃到案說明，訊後依鐵路法函送法辦，其餘與會民眾，警方不排除全數送辦。

對於「野青眾」非法入侵台鐵華山引道辦電音趴，台鐵說，「野青眾」並未提出申請，而是經由矮牆處架樓梯翻牆進入，全案已通報鐵路警察偵辦，不排除依違反鐵路法進行裁罰，事發後也已加裝蛇籠及警告標示，並通知台北工務段加強巡檢。

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