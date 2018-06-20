猥褻女童父任高階軍官 退伍狼上尉道歉寫報告

2018-06-20 22:10

〔記者王定傳／新北報導〕軍人退伍的阿強在教會擔任課後老師，卻多次猥褻年僅10歲的女童小美（均化名），她後來做惡夢哭喊：「不要摸我」才曝光；阿強趕緊向同為軍人且是高階軍官的小美父親道歉，其父則以軍人口吻要阿強「寫報告」翔實交代，阿強照辦說：「謝謝長官」由於他認罪、和解，新北地院依加重強制猥褻罪，判刑2年8月。

檢警調查，32歲的阿強在軍中服役10年，官拜上尉退伍，後來在教會負責學生課後陪伴班輔導工作，去年寒假前，他卻命小美到教會廚房，隔著外褲撫摸她的下體，同年9月15日，還在教會房間內，3度強行撫摸小美胸、腹部及下體等隱私部位。

小美把此事隱藏在心中，卻無法擺脫陰影，4天後半夜做惡夢時，哭喊：「不要摸我」其母聽聞詢問，全案終於曝光。

據了解，被害者父親也是軍人，軍階比阿強「高」很多，案發後，阿強火速傳訊息向「長官」道歉說：「我錯了」，請求原諒；小美父親要求「說清楚、講明白」，阿強卻講得「含糊不清」，他才以軍人口吻，要求阿強以白紙黑字方式「交報告」翔實交代，再決定原諒與否，阿強也隨即答應並說：「謝謝長官」，2人對話就像真正下屬向長官報告一樣。

合議庭斥責，阿強所為導致小美罹患創傷後壓力症候群，考量他認罪沒前科、同意賠償數十萬元和解，還當庭懺悔：「很後悔自己所做的事情」，有悔意，加上他不是以強暴、脅迫等，對小美生命、身體具有較高危險性手段犯案，依刑法59條犯罪情狀顯可憫恕，予以減刑；可上訴。