仲介身障者來台賣藝海撈 中國丐幫首腦「小周蕙」判刑

來台在街頭開唱、被網友稱為「小周蕙」的中國身障女馮建霞，被起底是「行乞賣藝丐幫集團」首腦，仲介中國知名身障人士來台賣藝賺錢，新北地院判處1年10月及2個月徒刑，緩刑2年。（擷取自Youtube）

2018-06-20 22:13

〔記者王定傳／新北報導〕被網友稱為「小周蕙」的中國身障女馮建霞，偽造財力證明，以醫美、旅遊等名義申請來台，利用台灣人善心，在街頭賣藝賺錢，還仲介中國身障人士一起撈錢，扯的是，她落網後坦言之前街頭表演都是對嘴唱；新北地院依違反兩岸人民關係條例及偽造文書罪，判處1年10月及2個月徒刑，考量有悔意，緩刑2年。

據查，35歲的馮女確與中國籍男友楊有民（通緝中）合組行乞賣藝丐幫集團，由楊男在中國遠端指揮，馮女除負責財務管理外，還偽造不實財力證明申請來台探路並賣藝；去年間，她在淡水演唱周蕙成名曲《約定》，網友還稱她歌聲簡直是周蕙翻版，不料，這身好歌藝竟都是「對嘴唱」。

不僅如此，馮女並仲介中國頗有名氣的「生命鬥士」口足畫家胡遠月、小兒麻痺歌手「唐伯虎」等身障人士來台，指派他們到雙北市、台中及高雄等地賣藝、行乞，楊男可從中抽取5成利益，馮女雖沒拿佣金，但會獲得男友減少抽取3成賣藝所得的利益。

移民署新北市專勤隊發現中國人士行乞案增加，追出幕後主腦竟是「小周蕙」；馮女觸犯偽造文書罪及可處3年以上7年以下的「圖利使中國人民非法進入台灣罪」，她坦承犯行。

合議庭認為，馮女等人只是在各地賣藝或行乞，與引介中國偷渡客，對社會秩序及國家安全所造成的危害不同，她雖有獲利，也與拿取高額代價的「蛇頭」有別，且現今兩岸逐步開放交流，於此時空環境下，屬情輕法重，最低刑度3年過重，有憫恕之處予以減刑。