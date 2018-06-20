松菸槍擊案已逮7嫌 幕後藏鏡人仍未明

2018-06-20 17:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕松菸文創大樓從去年11月到今年2月已連續遭歹徒開槍3次，主導偵辦的刑事局動員大批警力雖已逮7嫌，但目前抓到的，都是負責行動及居間聯繫的小角色，連今天逮到的王永霖都供稱是有人拿錢給他，要他找人開槍；目前3件槍擊案還未連結在一起，背後藏鏡人仍未明，案情陷入膠著。

今年1月19日發生的第2次槍擊案，槍手林志遠持蠍式烏茲衝鋒槍，在台北市松菸文創大樓旁馬路對空連開3槍後，搭計程車到高鐵站南下逃亡，警方在台南高鐵月台逮捕他，當時林稱曾跑路到中國廣州，有中國友人拿10萬元要他來松菸旁開槍，檢方不採信其說法，聲請羈押，林在看守所供出是王永霖指使教唆。

王永霖供稱收錢找人開槍 警追教唆男

台北地檢署今指揮刑事局、台北市刑大、信義分局拘提王永霖到案，王嫌初步供出是另名男子以1百萬元代價要他找林去開槍，但最後對方只付出30萬元，他給林志遠10萬元，槍枝則是林嫌所有，目前警方仍在追查王嫌供稱的教唆男子下落。

去年11月1日犯下首起槍擊案的槍手翁啟源、共犯林韋丞，今年4月北檢依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌起訴2人；第二起開槍的38歲林志遠，上月延押期滿已釋回；至於今年2月27日，22歲槍手郭峻升再於松菸大樓旁開3槍，當晚即在律師陪同下投案，後2次發生的松菸槍擊案，目前均由檢方偵辦中。