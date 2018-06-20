敗在一字「貪」 婦撿遺失腰包挨告

2018-06-20 17:16

〔記者徐聖倫／新北報導〕38歲廖姓女子日前行經新北市永和區民生路，她眼見騎樓下公共座椅放著1個知名運動品牌腰包，遂賊心大起伺機將腰包直接摸走，然腰包失主回到現場見其不翼而飛，嚇得趕緊報警，警方調閱監視器通知廖女到案，廖女這才承認行竊。

失主向警方表示，包包內現金不多才2000元，但裡頭放了許多重要證件，包含駕照、身分證、健保卡等，他非常著急，還好最後有找回來。

廖婦於偵訊時向警供稱，因為真的是四下無人，她以為不會有人再來找所以偷走，事後她也非常後悔。訊後，警方依竊盜罪嫌，將廖女移送法辦。