另追毒品交易案外案 松菸槍擊案共犯王永霖聲押禁見

2018-06-20 16:04

〔記者錢利忠／台北報導〕松菸文創大樓從去年11月到今年2月，連續遭歹徒開槍3次，幕後黑手至今仍逍遙法外；今年4月，台北地檢署已將去年11月1日發生的首波槍案起訴，關於今年1月19日發生的第2波槍案，今另逮獲幕後共犯王永霖到案，現由北檢檢察官偵訊中，因王永霖另涉毒品案，考量仍有共犯未落網，檢方訊後依違反槍砲、毒品等罪將他聲押禁見。

今年1月19日，松菸大樓大門候車處，繼去年11月1日遭首次槍擊後，二度遭歹徒持蠍式烏茲衝鋒槍連開3槍，38歲槍手林志遠當晚被逮，林志遠目前仍在押。

為釐清松菸槍案幕後指使者身分，檢警多次提訊林志遠，林嫌供稱是受當時仍在逃的王永霖指使開槍，檢警連日來持續清查王永霖的行蹤，並於今日指揮刑事局偵一隊將他拘提到案。

因王永霖另涉及毒品案，今天下午2點半，檢方即針對松菸第2波槍擊案，以及王永霖所涉另案毒品案等2案，同時進行偵訊，由於幕後仍有共犯在逃，檢方今天下午訊後，以有逃亡、串滅證之虞，將王嫌聲押禁見。

據悉，檢方今除了釐清王永霖上層的聯絡對象之外，也將清查松菸遭歹徒連3次開槍的幕後動機，同時釐清王永霖有無涉及今年2月27日發生的第3波松菸槍案。據了解，檢警已掌握其他藏鏡人身分，近期將陸續收網拘提到案。