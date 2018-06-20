被疑包庇巨騰歌廳秀 中市府：違反都計法部分將罰6萬

下雨天仍有遊覽車載客至巨勝文創植物工場看表演。（記者歐素美攝）

2018-06-20 16:43

〔記者歐素美／台中報導〕陳姓民眾投訴本報指出，豐原區巨騰文創植物工場在農業用地經營歌廳秀，不僅建築是違章，並違反農地農用，消防安檢也不合格，其於4月中向市府1999檢舉，但業者卻持續營業，質疑市府包庇；都發局表示，業者為既存違建，因違反都市計畫法在農地上經營歌廳秀，將開罰6萬元；消防局表示，業者消防安檢不合格，已限期10月28日前完成改善。

陳姓民眾向本報投訴指出，豐原區巨騰文創植物工場「掛羊頭賣狗肉」經營歌廳秀，其建築為違建，並違反農業用地使用規範，消防安檢也不合格，但4月中旬向市府1999檢舉，業者卻持續營業，每天仍有許多遊覽車載送遊客前往，有嚴重的公共安全疑慮，質疑市府包庇，才遲未開罰或拆除。

農業局表示，業者在農業用地經營歌廳秀，明顯違反農地農用，但農發條例沒有罰責，農業局無法可罰，已於6月11日分別移送都發局、經發局及消防局處理；經發局稽查後指出，業者有公司登記，未違反商業法等相關規定。

都發局表示，巨騰文創植物工場的建築，於2012即查報違建，因屬既存違建，只能排拆，非首要處理對象。但業者在農業區經營表演場已違反都市計畫法，依法可處以6萬元至30萬元罰款，初步將開罰6萬元。

消防局第一大隊則表示，已於4月29日前往稽查，目前經營者為群賀事業有限公司，業者的滅火設備及消防栓等故障，加上未設緊急照明，已限期10月28日前完成改善。

經營巨騰歌廳秀的賴姓業者說，公司名稱及營業名稱不一定要一樣，該處以前就經營歌廳秀，他只是向王姓房東承租建築進行營業，消防方面也依消防局要求逐步改善中，懷疑是之前退股的股東眼紅才惡意檢舉。