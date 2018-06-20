紅燈越線「一點點」遭檢舉 法院判撤銷900元罰單

蔡男紅燈越線的路口。（記者黃捷翻攝）

2018-06-20 16:16

〔記者黃捷／台北報導〕蔡姓男子開車停等紅燈時，不小心超越停止線，遭其他民眾拍照檢舉，新北市政府交通事件裁決處也開出900元罰單。蔡男不服提起行政訴訟，士林地院認為，本案違規情節輕微，未影響他人行車安全，不處罰為適當，判決撤銷罰單，可上訴。

蔡男今年1月27日清晨6時許，開車行經汐止區福德三路某巷口時「紅燈越線」，有名駕駛的行車記錄器拍下蔡男的違規過程，遂於2月2日送出影片檢舉，交通裁決處也依「不遵守道路交通標線之指示」，開出900元罰單。

蔡男提告主張，當時天還沒亮，地上濕黑，無法看清停止線，才不小心超過一點點，根本沒有影響交通安全。交通裁決處則駁斥，現場明明有路燈照明，且既然路口設有紅綠燈，駕駛就應更加注意，對蔡男開立罰單並無過失。

但法官認為，行政罰法第19條明定：「3千元以下罰鍰之處罰，其情節輕微，認以不處罰為適當者，得免予處罰。」既然法律給予裁量權，執法人員若無特殊理由，就得依法行使，否則就是「裁量怠惰」。

法官勘驗影片，發現現場除了檢舉人外，就沒有其他車輛，蔡男違規並未影響檢舉人行車安全，也不可能對其他用路人造成危害，違規情節確實很輕微，應當不罰，交通裁決處卻未審酌此部分，程序上有瑕疵，遂判決撤銷罰單。