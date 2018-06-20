國務機要費貴婦團種村碧君判4年 以心律不整向高院聲請停審

2018-06-20 16:37

〔記者楊國文／台北報導〕前總統夫人吳淑珍友人、貴婦團成員種村碧君，在國務機要費案中涉提供135張發票交由吳淑珍，用以核銷前總統陳水扁的國務機要費542萬元，一審被依貪污等罪判刑4年，高等法院今審理時，種村碧君坐輪椅、戴口罩出庭，當庭咳嗽不已，並指她的心律不整問題時常發作，律師當庭以種村碧君有嚴重心律不整等問題，聲請停止審理，高院指將調取種村碧君在台大醫院的病歷資料做為參考，近日做出裁定。

種村碧君委任律師指出，已提供種村碧君的診斷書給高院做為證明，除了她身體狀況不佳，無法參與審理外，其次，是從最高法院判決前總統馬英九的首長特別費案無罪可以看出，首長特別費和國務機要費的性質相同，而特別費均已「除罪化」，已有立委將會計法第99條之一的修法條文送到立院排入序委員會審理，屆時國務機要費很可能也會獲得除罪化；最後，則是「正犯已停審，從犯無從審理」，因為前總統陳水扁涉國務機要費案已停止審理，被指為從犯的種村碧君要如何能審理？

具有日本國籍的種村碧君，原名「李碧君」、「李淑雅」，是杏林新生製藥、瀛得投資公司負責人，檢方2009年偵辦國務機要費案時，發現種村碧君提供吳淑珍135張發票，後來吳淑珍將這些發票核銷申報為國務機要費542萬元，向台北地院告發。

北院審理時，種村碧君仍辯稱，她以為發票是捐給公益團體兌獎，不知被拿來作為其他用途，但法官不採信她的辯詞，依貪污、偽造文書罪判她4年徒刑、褫奪公權2年。