竊盜更生人被控偷錢偷茶 唾液DNA驗出是女的判無罪

2018-06-20 15:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市洪姓男子的住處被竊賊入侵，偷錢並把麥茶喝得僅剩半瓶，警方調閱監視器，發現竊賊略跛腳，消失於一棟樓房旁，該樓房隔成8個房間出租，黃姓男房客跛腳，又因竊盜罪出獄不久，依竊盜罪將他法辦，法院審理時，黃男喊冤說，不能以他有前科，就認定是他所為，法院採信黃男辯詞，更重要的是，麥茶瓶口唾液驗出的是女人DNA，極可能女賊所為，判他無罪確定。

判決書指出，洪姓住戶前年5月15日清晨，被竊賊入侵偷走現金6500元，還把冰箱內麥茶喝得僅剩半瓶，犯罪手法俐落，是「行家」所為，警方調閱監視器，發現竊賊戴漁夫帽，走路略跛腳，但無法辨認長相，徒手翻圍牆進入洪宅，得手後消失於一棟樓房附近，該樓房隔成11個房間，房客有歐巴桑、情侶、單身男人與女人。

警方發現同年月13日才搬入的黃姓男子，走路略跛腳，又有2次攜帶凶器入侵民宅的竊盜前科，是出獄不久的更生人，入住只有2、3天，案發後即搬到台南，警方認定是黃男所為，將他依竊盜罪法辦。

台中地院審理時，黃男喊冤說，他在台中找不到工作，才搬到台南謀職，不能以他有竊盜前科，就認定他偷竊，監視器拍到的竊賊不是他，法官採信辯詞，更關鍵的是，警方採集麥茶瓶口的唾液，發現是女人基因，資料庫沒有比對出身份，但可確認非黃男唾液，據此判他無罪。

檢方上訴二審，並指這起竊案，與黃男過去犯下的竊案手法雷同，黃男當時有女友，不排除故意把女友唾液抹在瓶口，藉此故布疑雲。

台中高分院卻認為，黃男在2014年兩度於台南市，攜帶板手與拔釘器入侵民宅行竊，但這次竊案卻是徒手，犯罪手法無雷同之處，且房客男女皆有，唾液基因又是女人，監視畫面無法辨明竊賊相貌，極有可能是女賊所為，基於「罪證有疑，利於被告」，維持無罪確定。