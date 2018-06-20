德安航空4年載客少2成 虧損加大領補助款4.9億

2018-06-20 15:22

〔記者陳宜加／台北報導〕德安航空董事長郭自行遭控長期做假帳，擴大虧損金額詐領民航局補助，詐騙金額超過5億元，檢方今天指揮調查局搜索並約談郭自行到案說明。民航局表示，全案已交由檢調偵辦中，不便對外回應；郭自行手機關機，無法取得聯繫。

根據民航局統計，德安航空於103至105年間，分別獲得民航局補貼款1.27億元、1.39億元、2.25億元，逐年增加，3年總計達4.91億元。民航局也說，德安去年財務狀況正常，去年獲利超過2000萬元，不過累積虧損仍約2.8億元。

民航局表示，為照顧當地居民，10多年來蘭嶼、綠島、七美、望安航線以招標方式評選航空公司經營，並給予虧損補貼。德安過去租用的飛機機齡已超過20年，105年起租用較新的飛機，因而虧損加大，補貼款也隨之暴增近1億元。

根據民航局「民用航空運輸業離島偏遠航線營運虧損補貼作業規定」，離島偏遠機場受地形、跑道長度、氣候等限制，航空公司經營成本與風險均遠高於本島航線，造成航空公司經營較為困難，因此給予航空公司營運虧損補貼作為誘因。

德安自94年開始營運國內5條離島定期航線，包括台東─綠島、台東─蘭嶼、馬公─七美、高雄─七美、高雄─望安。過去4年分別起降8683、6843、5825、7199架次，載客數約13.5萬、10萬、8.6萬、9.8萬人次，去年才止跌回升。

民航局表示，依法補貼共計5個離島航線，包括蘭嶼、綠島、七美、望安、北竿機場。分析載客數，蘭嶼104、105年連續衰退，去年未再下滑，但較103年仍衰退27％；綠島與103年相較也減少29％載客人次，七美、望安情況相似。