台中市潭雅神工業廠商協進會 捐水帶給消防局協助救災

2018-06-20 14:50

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭雅神工業廠商協進會今天捐贈60條救災用水帶給台中市消防局，以協助救災，回饋社會。消防局主秘楊元吉表示，水帶在救災的高溫環境中容易劣化，消防局雖每年採購補充仍無法及時汰換，影響消防人員執行火災搶救勤務的安全及效能，感謝台中市潭雅神工業廠商協進會慷既捐贈。

這項捐贈儀式今天上午在豐原區的消防局第一大隊舉行，台中市潭雅神工業廠商協進會理事長黃加再代表，捐贈價值20餘萬元的60條水帶，由消防局主秘楊元吉代表接受，並回贈感謝函。

台中市潭雅神工業廠商協進會理事長黃加再有感於潭子、神岡及大雅區工商業發達，為提升火災搶救勤務的效能，決定補助購置消防水帶供第一大隊潭雅神區消防分隊使用，由於多數消防車使用的水帶為2又2分之1寬，協進會今天除捐贈60條2又2分之1寬的水帶，獲知大雅消防分隊還有較小型的消防車，使用1又2分之1寬的水帶，再加碼捐贈價值5萬多元，共25條1又2分之1寬的水帶給大雅消防分隊。

消防局主秘楊元吉表示，水帶在救災的高溫環境中容易劣化，屬消耗品，消防局雖每年採購補充仍無法及時汰換，感謝民間捐贈，十分實用；消防局第一大隊則表示，潭雅神地區每年水帶消耗量約200條，因車輛行駛輾壓都容易受損，除了呼籲民眾救災時不要圍觀湊熱鬧，看到水帶並應繞行，以降低水帶的耗損。