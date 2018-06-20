獨家》松菸槍擊案又1嫌落網 北檢拘提王永霖到案

2018-06-20 16:10

首次上稿14:32

更新時間16:10

〔記者錢利忠／台北報導〕松菸文創大樓從去年11月到今年2月，已連續遭歹徒開槍3次，但幕後黑手仍逍遙法外，北檢考量去年11月1日犯下首起槍擊案的槍手翁啟源、共犯林韋丞至今堅不吐實，今年4月依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌將2人起訴，關於今年1月19日發生的第2次槍擊案，在押嫌犯林志遠供出是受在逃的嫌犯王永霖指使，台北地檢署今指揮刑事局拘提王嫌到案，因王永霖另涉毒品案，考量仍有共犯未落網，檢方複訊後依違反槍砲、毒品等罪將他聲押禁見。

去年11月1日中午，翁啟源偽裝成便當外送人員，闖入位於松菸文創園區的富邦建設大樓7樓辦公室，開口就問「陳主任在不在」，隨即朝天花板開了1槍，再趁亂混入人群中逃逸，但檢警透過車牌號碼等線索追查，隔月順利將翁嫌及協助翁逃亡的共犯林韋丞逮捕歸案，並查獲1把改造金牛座手槍。

翁啟源辯稱，是他個人得知富邦建設有龐大土方利益，為了分一杯羹才開槍，但檢警懷疑翁嫌說法避重就輕，不排除有黑幫想介入富邦建設在北市的2個新建大樓工程土方標案被拒，才找槍手開槍示警。

翁案發生後，今年1月19日，松菸大樓大門候車處又遭歹徒持蠍式烏茲衝鋒槍連開3槍，38歲槍手林志遠當晚被逮。

林志遠到案後被羈押禁見至今，他被提訊時供稱是受幕後指使者王永霖教唆開槍，北檢隨即指揮刑事局偵一隊進行搜捕，今天已將王嫌逮捕到案。

至於今年2月27日，22歲槍手郭峻升再於松菸大樓旁開3槍，當晚即在律師陪同下投案，後2次發生的松菸槍擊案，目前均由檢方偵辦中。